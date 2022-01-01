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هواوي تلمح إلى قدوم "هاتف ذكي" جديد خلال المؤتمر القادم

الأربعاء 23 فبراير 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تلمح إلى قدوم "هاتف ذكي" جديد خلال المؤتمر القادم



وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي انها ستعقد مؤتمر Smart Office Spring في 27 فبراير في تمام الساعة 9:30 مساءً في الصين. ويُقال ان هذا حدث إطلاق رئيسي من الشركة ومن المحتمل أن يشهد إطلاق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة ومنتجات النظام البيئي الأخرى.

ووفقًا لتقرير ITHome، يكشف الملصق الدعائي الرسمي للمؤتمر عن أربعة كواكب (أو أقمار) تدور حول كوكب في النصف. ويمكن ان يكون ذلك مجازًا للمشروعات المتنوعة لشركة هواوي مع كون الوسط عبارة عن هاتف ذكي، ومنتجات مثل أجهزة الحواسب المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو سماعات الرأس هي الكواكب الأربعة الأخرى التي تدور حولها.

يمكن تفسير ذلك أيضًا على أنها وحدة الكاميرا في هاتف ذكي قادم، إذ رأينا تصميمات كاميرا مماثلة من العلامة التجارية من قبل.

لم تكشف الشركة عن أي إعلانات تشويقية لأي هاتف ذكي قادم حتى الآن، ومع ذلك، قد يكشف هذا الحدث عن مشتق Huawei P50 والأجهزة المشتقة من Mate 40 والتي تم رصدها مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادة 3C التي تحمل الأسماء الرمزية NOH-AN50 و ABR-AL60.

#هواوي #الهاتف الذكي #الصين

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