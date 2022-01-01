  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في مارس

الأربعاء 23 فبراير 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في مارس



القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى تركيا، الشهر المقبل، حيث سيلتقي مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان.

وقال هرتسوغ، في خطاب خلال "مؤتمر إسرائيل للمناخ" الذي تنظمه صحيفة "هآرتس" والجامعة العبرية في القدس، إنه "سأزور الشهر المقبل جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسألتقي مع زعمائها". وأضاف أنه "إلى جانب هؤلاء، أحافظ على علاقة قريبة ودافئة مع القيادة في مصر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية. وأعتزم تجنيدهم جميعا إلى شراكة إقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

ويأتي تصريح هرتسوغ بعد فترة بدت فيها العلاقات بين إسرائيل وتركيا تتحسن. وأعلن إردوغان، الشهر الماضي، أنه سيلتقي هرتسوغ "من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة" بين الدولتين. كذلك جرت اتصالات هاتفية بينهما، وبين إردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وأضاف هرتسوغ أن "أزمة المناخ هي أزمة عالمية، ونحن في الشرق الأوسط علينا أن ندركها في المستوى الإقليمي لأن التأثير دراماتيكي. ويدركون في العالم كله أن هذه حالة طوارئ. والأمر الواضح هو أنه ليس بالإمكان مواجهة هذا التحدي بشكل فردي وكل دول لوحدها. وتوجد أمامنا فرصة بحجم تاريخي، وأقصد تعاونا إقليميا في مكافحة أزمة المناخ. وباستعارة تعبير معروف، أنا مؤمن بأنه حان الوقت لـ’شرق أوسط متجدد’".

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة توضح حقيقة حادثة الاعتداء على أحد أصحاب البسطات في خانيونس

الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"

اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية

الغارديان: هذا ما يعنيه اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك

بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

أسعار صرف العملات

دراسة تكشف التأثير الهائل للأزمة الأوكرانية على "اسرائيل" والشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

مدير الاونروا بغزة: 81% من اللاجئين تحت خط الفقر في القطاع

19 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3823 حالة تعاف في فلسطين

موقع مختص بالأرصاد يكشف طبيعة المنخفض الجوي القادم غداً

بوتين في تصريحات جديدة : مستعد للبحث عن حلول دبلوماسية لأزمة أوكرانيا

الفصائل تتوجه للجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال جولات الحوار وعروض جديدة ستُقدم لفتح وحماس

الاتصالات الفلسطينية