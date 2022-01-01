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"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين" : اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل

الأربعاء 23 فبراير 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين" : اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد محمود أرسلان (30 عاما) لاقترافه جريمة قتل زوجته رسمية بربور (28 عاما) في منزلهما بمدينة "نوف هجليل"، فجر يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2022.

وتعود حيثيات الجريمة إلى فجر يوم 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ قُتلت بربور في جريمة طعن بمدينة "نوف هجليل" (نتسيرت عيليت سابقا)، واعتقلت الشرطة زوجها بعد أن أبلغ بأنه قتل زوجته، وهي حامل في شهرها الخامس وأم لطفل يبلغ 3 سنوات، كان نائما في المنزل أثناء الجريمة.

قاتل زوجته خلال تواجده في جلسة سابقة للمحكمة

ووفقا لادعاء الشرطة فإن أرسلان "طعن زوجته 50 مرة في كافة أنحاء جسدها بواسطة 4 سكاكين مطبخ مختلفة، أمام ابنهما البالغ 3 أعوام". ثم أبلغ الشرطة بأنه قتلها.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة على رقم 100 جاء فيها: "مساء الخير، اكتب.. قتلت زوجتي.. وهناك طفل صغير بجانبها".

وأضافت أنه "فور تلقي المكالمة، هرع العديد من أفراد الشرطة إلى شقة الزوجين في مدينة نزف هجليل. عند مدخل الشقة، وقف المشتبه به، ويداه ملطختان بالدماء. دخل أفراد الشرطة الشقة، ووجدوا المتوفاة ملقاة في غرفة بالمنزل على الأرض جثة هامدة، وعلى جسدها علامات عنف شديدة. ووجدوا طفلاً صغيراً يرقد في السرير بإحدى الغرف، وتم إخراجه من الشقة بينما جمع الضباط الآخرون الأدلة والبينات من مكان الجريمة.

واتضح في أثناء التحقيق أن المشتبه به طعن المتوفاة في جميع أنحاء جسدها حوالي 50 طعنة باستخدام 4 سكاكين مطبخ مختلفة، في كل مرة كان السكين الذي طعن به ينكسر في جسد المتوفاة، ذهب واستبدل السكين تلو الأخرى. وعثر محقق على جميع السكاكين التي استخدمها المشتبه به في الشقة".

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