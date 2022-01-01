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هل تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الملحق الأوروبي للمونديال؟

الأربعاء 23 فبراير 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الملحق الأوروبي للمونديال؟



وكالات / سما /

يبدو أن التطورات السريعة والمتلاحقة في الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر فقط على الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفكر بجدية في نقل ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من استاد "سانت بطرسبرج أرينا" الروسي.

تداعيات الأزمة واحتمالية نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا ستمتد إلى تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

الاتحاد البولندي لكرة القدم طلب الثلاثاء توضيحا من الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بعد إصدار موسكو أوامر لقواتها بدخول إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس الاثنين مما أثار إدانة غربية ومخاوف من مواجهة عسكرية في المنطقة.

وقال الاتحاد البولندي في بيان رسمي: "طالب الاتحاد البولندي من الفيفا بتوضيح عاجل فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بتنظيم المباراة على ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي الروسي".

وأضاف الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه يأمل في توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نصف نهائي الملحق الأوروبي بين روسيا وبولندا من أجل حجز مقعد في نهائي هذه المرحلة، في روسيا يوم 24 مارس/ آذار المقبل.

وأقر الاتحاد البولندي بأن القرارات السياسية، مثل العقوبات المقترحة على روسيا، تظل مسؤولية سلطات الدولة والهيئات الدولية، مضيفا: "إدراكا منا للتهديدات المحتملة والمتعلقة بالوضع الحالي، ننتظر موقف الاتحاد الدولي".

وأكد الاتحاد البولندي أن الأمر يتعلق أيضا باتحادي السويد وجمهورية التشيك الذي يمكن لأحدهما مواجهة روسيا في نهائي الملحق الأوروبي في العاصمة "موسكو".

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