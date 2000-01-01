نادٍ إنجليزي يستهدف ضم جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

قدم جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، مستويات رائعة مع فريقه في الدوري الإسباني، وجذب له اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن نادي أرسنال يسعى لضم فيليكس في الميركاتو الصيفي المُقبل، ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة لتدعيم الخيارات الهجومية للمُدرب ميكل أرتيتا.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع مُهاجم سيكون أولوية تعاقدية للجانرز في سوق الانتقالات الصيفية خاصة بعد رحيل بيير أوباميانج لبرشلونة، فضلاً عن إمكانية رحيل إيدي نكيتياه وألكسندر لاكازيت.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أرسنال يُتابع فيليكس في ظل إمكانية تقديم عرض رسمي للتعاقد معه في الصيف المُقبل، وينتهي تعاقده مع النادي الإسباني في 2026.

وكان فيليكس قد انضم لأتلتيكو مدريد في يوليو 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين شارك مع الروخوبلانكوس في 100 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 23 هدفاً، وصنع 14 هدفاً لزملائه.

وشارك فيليكس في إنجاز تحقيق أتلتيكو مدريد بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد التفوق على ريال مدريد وبرشلونة تحت قيادة المُدرب الأرجنتيني المُخضرم دييجو سيميوني.