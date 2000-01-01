نيمار: حاولت العودة إلى برشلونة بكل الطرق

وكالات / سما /

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه حاول العودة إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني، بكل الطرق، لكنه فشل في سعيه بنهاية المطاف.

وعبر نيمار عن ندمه في سعيه للعودة للبارسا في صيف 2019، خلال تصريحاته مع الظاهرة رونالدو نازاريو، عبر شبكة يوتيوب، وأكد اللاعب البرازيلي خلال حديثه أنه يحب أن يلعب في الدوري الأمريكي في فترة ما بمشواره الكروي.

وأرجع البرازيلي السبب وراء رغبته في الذهاب للدوري الأمريكي، لقصر الموسم مقارنةً بدوريات أوروبا، وحصول اللاعبين على فترة عطلة مدتها ثلاثة أو أربعة أشهر كل موسم.

وقال نيمار، حسبما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية،“حاولت العودة لبرشلونة بكل الطرق، لكن ذلك لم يكن ممكناً، وميسي حصل على فرصة القدوم لباريس، إنه صديقي وأنا سعيد جداً لانضمامه لنا”.

وأكمل اللاعب الذي تقمص ألوان برشلونة في الفترة بين 2013 و2017 قائلاً” حقاً أرغب في اللعب لسانتوس من جديد، أفتقد اللعب في مدينتي والملعب الرائع، لا أعرف ما سيحدث، لست متأكداً من أنني سألعب في البرازيل، أحب أن أذهب لأمريكا، أريد لعب موسماً على الأقل هناك، الموسم هناك أقصر وفترة العطلة أطول”.