تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي الأبطال بالفوز على ليل

وكالات / سما /

وضع فريق تشيلسي الإنجليزي قدماً في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على نظيره الفرنسي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

الفريق اللندني نجح في حسم لقاء الذهاب الذي جرت وقائعه في أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، بهدفين دون رد، ما يعني أن التعادل أو الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب بفرنسا سيكون كافياً لتأهله للدور الموالي.

حامل لقب دوري الابطال دخل اللقاء بقوة، بحثاً عن هدف مبكر يريح الأعصاب، وبالفعل ترجم كاي هافيرتز ركلة المغربي حكيم زياش، الركنية، إلى هدف من ضربة رأسية رائعة عند حدود الدقيقة الثامنة.

وتمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تسجيل الهدف الثاني لكتيبة المدرب الألماني توماس توخيل عند وصول الدقيقة 63، ليعقد الأمور على الفريق الفرنسي الذي حاول في أكثر من مناسبة تسجيل هدفاً يريحه في مباراة الإياب، دون أن ينجح في سعيه.

ويرد أزرق لندن الزيارة لليل في السادس عشر من مارس المقبل، في ملعب بيير موروا في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية.