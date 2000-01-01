يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع فياريال في دوري الأبطال

وكالات / سما /

تعادل فريق يوفنتوس خارج ملعبه مع فياريال على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم لفريق اليوفي في الدقيقة الأولى، بينما تعادل داني باريخو لفريق فياريال عند الدقيقة 67 ليتأجل الحسم لمباراة الإياب في تورينو.

تقدم اليوفي سريعاً بعد كرة أرسلها دانيلو باتجاه النجم الصربي فلاهوفيتش والذي سدد الكرة بيسراه بشكلٍ رائع ودقيق ليفاجئ أصحاب الأرض بهدف في الثواني الأولى.

وتراجع اليوفي بأعداد كبيرة للوراء وأغلق مناطقه، وعلى الرغم من ذلك كان لفريق المدرب أوناي إيمري العديد من المحاولات الواعدة عبر دانجوما وتشياكزوري، وسدد كابوي كرة خطيرة مرت أعلى العارضة.

لكن كانت لليوفي بعض المحاولات من كرات مرتدة كانت أبرزها لألفارو موراتا ولكنه لم يستغلها بالشكل المثالي لينتهي الشوط الأول بتقدم للفريق الضيف.

وفي الشوط الثاني ضغط فياريال بشكلٍ أكبر وشارك لاعبيه بشكلٍ فعال في الهجوم، ليحقق هدف التعادل في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من كابوي إلى باريخو الذي وضع الكرة بشكلٍ رائع في شباك تشيزني.

أجرى يوفنتوس بعض التغييرات بعد ذلك بإدخال أرتور مكان لوكاتيلي وكذلك دخل زكريا مكان ماكيني، وواصل فياريال هجومه ومحاولته لتسجيل هدفاً ثانياً لكن تكتل يوفنتوس منع حدوث ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.