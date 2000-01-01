  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أول صفقات شباب رفح في الانتقالات الشتوية

الأربعاء 23 فبراير 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول صفقات شباب رفح في الانتقالات الشتوية



غزة / سما /

بدأ شباب رفح حراكه في الانتقالات الشتوية الحالية استعداداً لخوض مرحلة الإياب من الدوري الممتاز وبطولة القدس .


وتوصل نادي شباب رفح لاتفاق مع المدافع حازم أبو شنب للانضمام لصفوف الفريق والظهور مع الزعيم في الفترة القادمة.


ويعد أبو شنب إضافة جيدة لصفوف الزعيم لتقوية الخط الدفاعي رغم أنه لم يظهر كثيراً مع غزة الرياضي هذا الموسم. 


وبذلك يكون أبو شنب قد لعب لقطبي رفح بعد أن لعب لخدمات رفح وتُوّج معه بلقب الدوري الممتاز.


ويسعى شباب رفح للتعاقد مع عدة لاعبين لضمان تحقيق نتائج قوية واستمرار المنافسة على لقب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد الشجاعية.

#شباب رفح #صفقات #الانتقالات الشتوية #الممتاز #دوري الممتازة #حازم أبو شنب #الزعيم

الأكثر قراءة اليوم

الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"

الغارديان: هذا ما يعنيه اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك

اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية

بن جاسم ينصح القادة العرب بالاستثمار في "سلاح مهم في حسم أي معركة" قادمة

الإعلام العبري يصِف بوتين بـ”قائد عصابة إجرام مُنظّم” والـ”كاوبوي” والـ”ديكتاتور”

بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

دراسة تكشف التأثير الهائل للأزمة الأوكرانية على "اسرائيل" والشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

6 وفيات و789 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

الفصائل تتوجه للجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال جولات الحوار وعروض جديدة ستُقدم لفتح وحماس

هارتس : خطر التصعيد بسبب “القدس” لم يزول

جيش

معاريف: "قوة الردع" الاسرائيلية تآكلت لهذا السبب..

إضراب شامل يعمّ بيت لحم حداداً على روح الشهيد الطفل محمد صلاح

الاتصالات الفلسطينية