أول صفقات شباب رفح في الانتقالات الشتوية

غزة / سما /

بدأ شباب رفح حراكه في الانتقالات الشتوية الحالية استعداداً لخوض مرحلة الإياب من الدوري الممتاز وبطولة القدس .



وتوصل نادي شباب رفح لاتفاق مع المدافع حازم أبو شنب للانضمام لصفوف الفريق والظهور مع الزعيم في الفترة القادمة.



ويعد أبو شنب إضافة جيدة لصفوف الزعيم لتقوية الخط الدفاعي رغم أنه لم يظهر كثيراً مع غزة الرياضي هذا الموسم.



وبذلك يكون أبو شنب قد لعب لقطبي رفح بعد أن لعب لخدمات رفح وتُوّج معه بلقب الدوري الممتاز.



ويسعى شباب رفح للتعاقد مع عدة لاعبين لضمان تحقيق نتائج قوية واستمرار المنافسة على لقب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد الشجاعية.