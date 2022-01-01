منحة مالية كبيرة للرياضة في غزة

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تقديم منحة مالية ضخمة للرياضة في غزة خاصة بالموسم القادم 2022-2023.

وكشف هنية أن المنحة المالية تقدر ب(300) ألف دولار سيتم توزيعها مع قرب انطلاق الموسم القادم.

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل جديدة حول المنحة لكنها تأتي استمرار للمنح المالية والتشهيلات التي يقدمها هنية للرياضة في غزة خلال سنوات طويلة.

وتساهم هذه المنحة المالية في تخفيف الأزمات المالية عن كاهل الأندية لضمان استمرار النشاط الرياضي وقدرة الأندية على توفير احتياجات اللاعبين المالية.