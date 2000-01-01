ترامب يُعلق على الأزمة الأوكرانية وخطاب بوتين وهذا ما قاله..

وكالات

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "ما كان ليتصرّف على هذا النحو أبداً في ظلّ إدارته".

وانتقد ترمب طريقة إدارة خلفه الرئيس جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في بيان: "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا".

وعقب على تصرفات روسيا في أوكرانيا قائلا:" خطة عبقرية، بوتين شخص ذكي جدا، إنه يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، هذا رائع - لكن لو أديرت الأزمة بشكل صحيح ما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا.

وأضاف: "أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترمب ما يفعله حالياً، مستحيل!"، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمراً بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما.

وتعرض التقارب بين ترمب وبوتين لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة بالولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن العقوبات، التي فرضتها إدارة بايدن حالياً، ضعيفة. وقال: "إنها غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية".

وأضاف: "لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، لكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وبعدما فرض البيت الأبيض عقوبات أولية طالت المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا تحديداً، وعد، الثلاثاء، بتعزيز رده على موسكو.