هارتس : خطر التصعيد بسبب “القدس” لم يزول

القدس المحتلة / سما /

قال نير حسون مراسل صحيفة هآرتس العبرية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إنه خطر التصعيد بسبب الأحداث التي شهدتها القدس مؤخرًا وخاصة حي الشيخ جراح لم يزول بعد.

وبحسب حسون، فإن قرار تجميد إخلاء منزل عائلة سالم من حي الشيخ جراح والذي يعتبر صاعق تفجير بعد توتر الأحداث في الأيام الأخيرة بالحي، ليس الحدث الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في القدس وامتدادها لمواجهة مع حماس بغزة.

وأشار حسون في مقالة له بالصحيفة، إلى بقاء وجود مكتب عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتامار بن غفير، واستمرار استفزازات المستوطنين.

وقال “خطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع .. حادثة واحدة يمكن أن تقع فيها إصابات قد تغير الوضع بشكل مفاجئ”.

ولفت إلى المخاوف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس بغزة، بسبب أحداث الشيخ جراح.

القدس