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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف القنيطرة بسوريا

الأربعاء 23 فبراير 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف القنيطرة بسوريا



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقالت وزارة الدفاع السورية، حسبما نقل عنها الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء" إنه فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.







 

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