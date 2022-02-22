بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

واشنطن/سما/

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن أن العالم متحد مع أوكرانيا، وتوعد بعقوبات قاسية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن استقلال "جمهوريتين انفصاليتين" في أوكرانيا، وأعلن قائمة العقوبات الأولى على روسيا.



وفي كلمة بشأن التطورات في أوكرانيا، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بوتن اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وأكد أن "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا يتطلب ردا حاسما من المجتمع الدولي، مشددا على أن بوتن بدأ بالفعل عملية الغزو على أوكرانيا.

وكشف بايدن عن حزمة العقوبات الأولى عقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مؤكدا أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل.

وحذر بايدن موسكو: "روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها".

وتشمل العقوبات حتى الآن،إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك "VEB "، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.

وأكد بايدن أن "العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية".

ومن جانب آخر أكد مواصلة واشنطن تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

ومن الناحية العسكرية، قال بايدن إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول البلطيق.

وأكد بايدن: "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

و بعد كلمة الرئيس الأميركي اليوم بشأن التطورات الأخيرة في أوكرانيا، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتابع خطاب نظيره جو بايدن.

وتابعت الرئاسة الروسية أن بوتين لديه اجتماع عمل الآن، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة إعلام عن متحدث روسي.