غانتس: العالم بحاجة لإعداد حزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي المستقبلي

القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن "الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق والعالم بحاجة لإعداد قدرات هجومية وحزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق المستقبلي".



وقال غانتس في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هذا المساء خاطبت القادة اليهود في مؤتمر الرؤساء. وشكرتهم على دعمهم ومحبتهم لإسرائيل، وعلى الاستثمار في شبابنا والدفاع عن تراث رابطنا الأبدي"، مشيرا إلى أن "النقاش تركز على التحديات التي تواجه إسرائيل والعالم اليهودي".

وأضاف: "فيما يتعلق بإيران، شددت على أن الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق، ويجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات. نحن بحاجة إلى قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات لتكون جاهزة في حالة انتهاك إيران للاتفاق المستقبلي".



وأشار إلى أنه كشف أيضا أن "فنزويلا تطور طائرات "مهاجر" الإيرانية المتطورة بدون طيار وتتلقى تحويلات إيرانية من الذخائر الموجهة الدقيقة"، لافتا إلى أن "هذا يسلط الضوء على أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وليست مجرد تهديد لدولة إسرائيل".