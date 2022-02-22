بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة

موسكو/سما/

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.



وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".



وتابع بوتين موضا، أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".

"لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن.. من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية.. هذا يعتمد على الموقف".



وحول مطالب أوكرانيا الأخيرة بإعادة الترسانة النووية، قال الرئيس الروسي: "أوكرانيا لديها كل شيء لتخطي أي عوائق بشأن الأسلحة النووية ما ينقصها فقط نظام تخصيب اليورانيوم لكن حتى هذ الأمر مجرد مسألة تقنية".





وتابع بوتين موضحا "ما هو التهديد الذي نواجهه. حقيقة ظهور أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا يعني تهديدا استراتيجيا لنا. هذا ما نحتاج أن نضعه في الاعتبار".



وشدد بوتين أنه على أوكرانيا الاعتراف الكامل بإرادة سكان القرم، من أجل إعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "أفضل حل هو رفض سلطات كييف الحالية الانضمام إلى الناتو والالتزام بالحياد".