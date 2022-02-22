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ولي عهد دبي ينشر فيديو لـ"أجمل مبنى على وجه الأرض"

الثلاثاء 22 فبراير 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد دبي ينشر فيديو لـ"أجمل مبنى على وجه الأرض"



دبي/سما/

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو لـ"أجمل مبنى على وجه الأرض"، بعد أن كان حاكم دبي، أعلن أن إمارته ستفتتح هذا المبنى في تاريخ 22/02/2022.

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ويظهر في الفيديو الذي نشره ولي عهد دبي، عبر حسابه على "تويتر" لقطات من داخل وخارج "متحف المستقبل" في دبي والذي يبلغ ارتفاعه 77 مترا، والذي يعد أيقونة معمارية الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل، محمد القرقاوي، أن "المتحف سيولّد الأفكار الجديدة لمستقبل الدولة، ويثري شغف أجيال الحاضر والمستقبل بفضول العلم والمعرفة، حيث يمثل معرضا دائما لتجارب متنوعة ومتجددة حول مستقبل البشرية وأهم التقنيات التي تنتظر المجتمعات الإنسانية في العقود المقبلة، كما يمثل المتحف مركزا فكريا عالميا من نوع جديد، ويجسد الخيال البشري الحيوي الذي لا يتوقف عن الإبداع والابتكار".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فإن "متحف المستقبل" يعد الأيقونة الأجمل والأحدث التي تضاف لأيقونات العالم الحضارية، وهو المبنى الأكثر انسيابية والأكثر إبداعا والأجمل على مستوى العالم من الناحية المعمارية.

#دبي

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