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مصدر عسكري إسرائيلي: التوصل لاتفاق مع إيران أفضل من واقع بدونه

الثلاثاء 22 فبراير 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري إسرائيلي: التوصل لاتفاق مع إيران أفضل من واقع بدونه



القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر عسكري إسرائيلي أن توقيع القوى الكبرى وأمريكا على اتفاق نووي مع إيران حتى لو كان ناقصًا، يُعد أفضل من واقع بدون اتفاق.
  
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال المصدر: "ينبغي على مؤسسة الجيش ألّا تتفاجأ من تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بين القوى وإيران".
 
وأضاف أنه "يتعين علينا أيضًا أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في توقيع الاتفاق، الأمر الذي سيتيح لنا استعدادات عسكرية أفضل مع إيران".
 
ونوه أن مؤسسة الجيش ترى أن درجة التأثير على الأمريكيين في هذه القضية كانت منخفضة، خاصة في ضوء حقيقة أن الإدارة الأمريكية الجديدة صنفت إسرائيل إلى حد كبير كعامل مهم أدى إلى دفع إدارة ترامب لارتكاب خطأ استراتيجي والانسحاب من الاتفاقية.
 
وأوضح المصدر أنه بالرغم من الثغرات ونقاط الضعف في الاتفاقية من وجهة نظر إسرائيل، إلا أن الموقف الرائد الحالي في مؤسسة الجيش هو أنه حتى الاتفاق السيئ له عواقب إيجابية على إسرائيل، مثل وقف تقدم إيران الفوري في الملف النووي وأن لديها اتفاقية ملزمة.

#ايران #اسرائيل #الاتفاق النووي الايراني

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