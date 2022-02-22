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قلق اسرائيلي من العقوبات الأمريكية على روسيا

الثلاثاء 22 فبراير 2022 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق اسرائيلي من العقوبات الأمريكية على روسيا



القدس المحتلة/سما/

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، ردًا على غزوها المحتمل لأوكرانيا.
 
وبحسب موقع "والا" العبري، قال المسؤولون الإسرائيليون: إن العقوبات على روسيا من شأنها الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا، مشددين على أن العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تهدد التنسيق مع روسيا بشأن العمليات في سوريا.
 
وأضاف المسؤولون أن التنسيق بين إسرائيل وروسيا ضروري لمنع إيران والمنظمات التابعة لها من ترسيخ وجودهم في سوريا.
 
وأوضحوا أن العقوبات الأمريكية على روسيا تضع إسرائيل في موقف محرج للغاية، حيث أن الولايات المتحدة حليف مستقر منذ فترة طويلة، لكن إسرائيل بحاجة إلى روسيا في ضوء الظروف بالشرق الأوسط.
 
وكانت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، قد هددت بفرض عقوبات على روسيا في حالة غزو موسكو لأوكرانيا.
 
وفي الآونة الأخيرة، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تلك المناطق.
 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال إن "إسرائيل ستدرس المسار الذي يجب أن تتخذه"، وذلك ردًا على سؤال حول انضمام إسرائيل إلى العقوبات المحتملة على روسيا، وفق القناة 12 العبرية.

#اسرائيل #أمريكا #روسيا #أوكرانيا

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