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الداخل المحتل: مصرع طفل بحادث سير وآخر بحريق في منزل

الثلاثاء 22 فبراير 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخل المحتل: مصرع طفل بحادث سير وآخر بحريق في منزل



الجليل/سما/

لقي الطفل جود سلمان الهزيل (عامان) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث دهس بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:48 حول إحالة رضيع لعيادة رهط لتلقي العلاج بعد تعرضه للدهس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس وهو فاقد للوعي".

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة في حريق منزل ببلدة أبو سنان، مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لأربعة مصابين، إذ جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بإصابته الحرجة، بينما وصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة حتى الطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "الطواقم عملت على تخليص عالقين من بناية سكنية مكونة من 3 طوابق في أبو سنان، إلى جانب إخماد الحريق في المكان ومنع انتشار ألسنة النار".

وأضاف أنه "جرى تخليص عالق قد فارق الحياة فيما تمكنت الطواقم من إخماد الحريق".

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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#رهط #أبو سنان

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