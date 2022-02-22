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الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"

الثلاثاء 22 فبراير 2022 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"



موسكو/سما/

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده اتخذت خطوات لوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا.


وقال شولتز للصحفيين في برلين، الثلاثاء، إن حكومته اتخذت هذا الإجراء ردا على التحركات الروسية في أوكرانيا.

وواجه خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا انتقادات من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي رأت فيه اعتماد متزايدا من أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.


وقال شولتز إن الحكومة قررت "إعادة تقييم" تصريح خط الأنابيب، الذي لم يبدأ العمل بعد.

وتابع قائلا: "هذا بالتأكيد سيستغرق بعض الوقت، إذا جاز لي القول".

ومن جهته، حذر نائبُ رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف من الخطوة الألمانية.

وقال ميدفيديف على حسابه بموقع تويتر: " أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته بوقف اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. إذا مرحبا بكم في عالم جديد حيث سيدفع الأوروبيون قريبا 2000 يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز".

#المانيا #روسيا #اوكرانيا

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