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تبون يلتقي رئيسي في الدوحة ..

الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبون يلتقي رئيسي في الدوحة ..



الدوحة / سما /

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون بالرئيس الإيراني على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز بالدوحة.

كما استقبل الرئيس الجزائري عبد الحميد الدبيبة الذي يرأس الوفد الليبي في قمة الغاز.

وقال الدبيبة في تصريح صحفي له عقب لقائه بالرئيس الجزائري إن "الجزائر الدولة السند والجارة التي يعتمد عليها الشعب الليبي لدعمه واستقراره".

وأضاف "نتمنى للجزائر أن تكون دائما قوية وشامخة لتكون سندا قويا ليبيا".

#تبون رئيسي #الدوحة الدببة الجزائر #الجزائر ايران

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