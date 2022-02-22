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نجيب ساويرس يناشد الحكومة المصرية بشراء كميات من القمح وتخزينه فورا

الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجيب ساويرس يناشد الحكومة المصرية بشراء كميات من القمح وتخزينه فورا



القاهرة / وكالات /

ناشد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وزير التموين المصري بشراء كميات من القمح وتخزيناه في ظل الأزمة الأوكرانية.

 
 

وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نصيحة لوزير التموين .. لازم نسرع بشراء و تخزين القمح قبل حرب أوكرانيا وروسيا ! هما بينتجوا 30% من إنتاج القمح في العالم ولو قامت حرب كل ده مش هيتوفر والأسعار هتولع"، حسب قوله.

وتعتبر مصر ولبنان وليبيا من أكثر الدول العربية التي تعتمد على القمح من روسيا وأوكرانيا، في حين تحتل مصر المركز الأول من حيث استيراد القمح في العالم.

وتحتل روسيا المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.

#سويرس اوكرانيا قمح #مصر قمح اوكرانيا

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