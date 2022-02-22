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بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك ورجال أعمال روس

الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك ورجال أعمال روس



لندن/ وكالات/

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية ورجال أعمال روس، وذلك ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن فرضت عقوبات على خمسة بنوك روسية، كذلك طالت العقوبات رجال الأعمال أركادي وبوريس روتنبرغ وجينادي تيمشينكو.

وأشار جونسون إلى القيود البريطانية ستطال البنوك التالية: "روسيا" (Rossiya) و"بروم سفيازبنك" وIndustrial Saving Bank وGenbank و Black Sea Development Bank.

وقال: "هذا هو الجزء الأول (من العقوبات)، الحاجز الأول الذي نضعه. ولدينا عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر".

وعلى صعيد متصل عرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء استهداف بنوك في روسيا لها علاقات مع منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وتم عرض الحد من وصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية ردا على اعتراف موسكو بالجمهوريتين.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بيان مشترك. وأشار البيان إلى أن العقوبات المقترحة، التي ستشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهدف التجارة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ستقدم رسميا في وقت لاحق الثلاثاء وسيتعين إقرارها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ27.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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