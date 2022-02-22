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وزير الطاقة القطري: إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا لا يمكن الآن تعويضه من أي دولة

الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة القطري: إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا لا يمكن الآن تعويضه من أي دولة



وكالات - سما-

صرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي عقب قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، بأن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في الوقت الحالي لا يمكن تعويضه من أي دولة.

وقال الوزير القطري: "بشكل عام، عندما نتحدث عن الوضع في أوكرانيا أو في أوروبا، يتردد كثيرا بأن الغاز القطري يمكن أن يحل محل الغاز الروسي. لقد ذكرت بالفعل في هذا الصدد أن 30-40% من الإمدادات (إلى أوروبا) تأتي من روسيا. أعتقد أنه لا يمكن لأحد استبدال روسيا في هذا الصدد".

وأضاف الوزير: "لسوء الحظ ليس لدينا (قطر) حتى الآن مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي المسال التي توجد في العقود طويلة الأجل، وبالتالي فإن ذلك مستحيل".

وقبل ذلك أشار الوزير القطري إلى أن الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، على ضرورة عدم الاعتماد على إمدادات الطاقة الأجنبية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تدرس سيناريوهات مختلفة لإمدادات الغاز في حالة قيام روسيا بتقييد صادراتها جزئيا أو كليا إلى أوروبا.

وتأتي المخاوف الأوروبية في وقت أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة.

وعقدت اليوم في الدوحة القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وانعقد الحدث تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة".

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