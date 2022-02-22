وزير إسرائيلي يستقيل من الحكومة

القدس المحتلة/سما/

قدم الوزير الإسرائيلي بدون حقيبة، إيلي أفيدار اليوم، استقالته من الحكومة، بهدف العودة إلى الكنيست بموجب “القانون النرويجي” الذي يسمح بذلك.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن أفيدار وجه خلال مؤتمر صحفي اليوم انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة وأدائها، قائلاً: إنه كان حري به تقديم الاستقالة قبل 3 أشهر بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة تعيينه في منصب وزير الاستخبارات.



واتهم أفيدار، الحكومة الإسرائيلية بسوء إدارة أزمة الكورونا الأخيرة.

وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت لا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب الذي وقعه مع يائير لابيد.

وبين أنه سيواصل تأييد الحكومة لتقضي فترة ولايتها بالكامل، إلا أنه قال، إن بقاء الحكومة ليس غاية بحد ذاتها ويجب على الحكومة أن تفي بما تعهدت به للإسرائيليين.