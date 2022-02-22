  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

سلطات الاحتلال تسلم 110 أوامر هدم في الطيرة بأراضي 48

الثلاثاء 22 فبراير 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تسلم 110 أوامر هدم في الطيرة بأراضي 48



الطيرة/سما/

سلمت  سلطات الاحتلال الاسرائيلي 110 أوامر هدم لأصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث داخل أراضي العام 1948.

وقالت بلدية الطيرة بأن من بين المباني المهددة بالهدم 46 منزلا، و64 مصلحة تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة. 

وقال أصحاب المنازل والمحال التجارية المهددة بالهدم، إنهم يواجهون منذ سنوات مخططا لترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء عليها، تحت عدة ذرائع تحججت بها السلطات الإسرائيلية على مدار عقود للهيمنة على أراضيهم، منها تمرير خط الكهرباء فوقها، كما الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح إقامة شارع "عابر إسرائيل" وسكة القطار القطرية.

وترفض السلطات الإسرائيلية إصدار تراخيص بناء لأهالي مدينة الطيرة، ما يدفعهم للبناء على أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططا لاقتلاعهم.

وقامت السلطات الاسرائيلية بهدم عشرات المباني بالمدينة في السنوات الأخيرة، وتستهدف اليوم 110 مباني تلقى أصحابها أوامر هدم لها.

#الطيرة #هدم منازل الطيرة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

ماذا تنبأت العمياء البلغارية بابا فانغا لتاريخ 22/02/2022؟

الكشف عن هوية منفذ عملية سجن "نفحة"..تجميد العمل التنظيمي في كافة قلاع الأسر

ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ؟

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل

الأخبار الرئيسية

عائلة سالم

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح

الأونروا بغزة: الاتفاق على تعيين 750 معلم ومعلمة وتجديد عقود 13 موظفا من العقود المحدودة

دراسة تكشف التأثير الهائل للأزمة الأوكرانية على "اسرائيل" والشرق الأوسط

22022622717848

موقع عبري: قلق إسرائيلي من عجز السلطة عن استعادة السيطرة على الخليل لهذه الاسباب ..

وزير فلسطيني يعلن تأييده لموقف روسيا من الازمة الاوكرانية..

الاتصالات الفلسطينية