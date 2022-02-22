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شاهد: لحظة دخول القوات والدبابات الروسية إلى دونيتسك

الثلاثاء 22 فبراير 2022 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة دخول القوات والدبابات الروسية إلى دونيتسك



كييف/سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر لحظة دخول قوات ودبابات روسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما دولتين مستقلتين.

وأمر الرئيس الروسي، مساء الاثنين، وزارة الدفاع بإرسال قوات "حفظ السلام الروسية إلى المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، اللتين اعترف باستقلالهما.

والاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي "دونيتسك"، و"لوغانسك" كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك".

واتخذت الولايات المتحدة موقف الانتظار والترقب، الاثنين، حيال أمر الرئيس بوتين للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد.

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين: "سوف نقيّم ما قامت به روسيا"، كاشفا أن القوات الروسية موجودة بطريقة سرية في المناطق الانفصالية منذ ثماني سنوات.

  

#روسيا #دونيتسك #كييف #أوكرانيا

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