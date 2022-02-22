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ألمانيا توقف اعتماد خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" وارتفاع كبير في اسعاره

الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا توقف اعتماد خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" وارتفاع كبير في اسعاره



وكالات - سما-

 على خلفية النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية في برلين اليوم الثلاثاء.

وتم الانتهاء من بناء مشروع خط الأنابيب، لكنه كان ينتظر المصادقة التنظيمية من السلطات الألمانية قبل بدء توريد الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وتعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى اليوم الثلاثاء لوقف مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي كان مصمما لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى أوروبا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس يتعرض بالفعل لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وكان شولتس قد رفض التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخرا لموسكو.

وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن "بوضع حد" لـ"نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

على صعيد متصل ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بعد إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 940 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 937 دولارا. وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بنسبة أكثر من 10% مقارنة بإغلاق أمس.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.

يتبع..

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