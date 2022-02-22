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اسرائيل تعد هذه الخطة السرية ضد ايران بمجرد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ..

الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعد هذه الخطة السرية ضد ايران بمجرد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ..



القدس المحتلة / سما /

 على خلفية الاتفاق النووي الجاري هندسته بين القوى الغربية وإيران، أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرًا حملة سرية كبيرة وواسعة يقودها الموساد النطاق ضد الجمهورية الإسلامية .

وحسب تقرير القناة العبرية 12 خصص بنيت الكثير من الموارد للجيش والمؤسسة الامنية من خلال تنفيذ عمليات في سوريا و الشرق الأوسط ، انفجارات غامضة في منشآت نووية وحرب إلكترونية.

وعلى الرغم من صياغة الاتفاقية النووية الجديدة هذه الأيام ، فإن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف. لكن وحسب التقرير بمجرد توقيع الاتفاق بين القوى وإيران ودخوله حيز التنفيذ ، لن تكون إسرائيل قادرة على فعل كل شيء. وسوف يحد من قدرة إسرائيل على العمل في المنطقة.

الأعمال التي لن تستطيع إسرائيل القيام بها

في العامين ونصف المقبلين ، وحتى انتهاء الاتفاقية ، لن تتمكن إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية. لن تحرج الولايات المتحدة بتصرف علني.

• سيتم تقييد العمليات السرية. على سبيل المثال ، لن تكون إسرائيل قادرة على العمل ضد منشآت التخصيب النووي لأنها ستكون جزءًا من الاتفاقية.

ماذا تستطيع اسرائيل ان تفعل؟

• حملة كبيرة وسرية ضد منشآت في إيران حول العاصمة طهران تقوم بتطوير صواريخ باليستية وبناء رأس نووي واحد.

• مهاجمة مواقع عسكرية من خلال العمليات السيبرانية.

• حملة ضد العلماء النوويين.

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