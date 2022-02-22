  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الكرة يقرر المصير النهائي لمباراة الشاطئ والصداقة

الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يقرر المصير النهائي لمباراة الشاطئ والصداقة



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن اعتماد قرار لجنة الانضباط بتخسير نادي خدمات الشاطئ إدارياً (3/0) لصالح نادي الصداقة وحرمان جمهور البحرية من مرافقة فريقها في مباراة بيتية واحدة.

وجاء القرار بعد أيام طويلة من الترقب للقرار الذي خضع لدراسة معمقة من لجنة الانضباط والاستماع لكل عناصر اللعبة والتقارير المقدمة.

وكان الحكم المساعد خالد بدير قد أصيب بشكل مباشر بقنبلة صوتية ألقتها الجماهير في الشوط الأول من مباراة الشاطئ والصداقة على ملعب فلسطين في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد الشاطئ عند (6) نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يرتفع رصيد الصداقة عند (16) نقطة في المركز السابع.

#اتحاد الكرة #الصداقة #خدمات الشاطئ #لجنة الانضباط

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

ماذا تنبأت العمياء البلغارية بابا فانغا لتاريخ 22/02/2022؟

الكشف عن هوية منفذ عملية سجن "نفحة"..تجميد العمل التنظيمي في كافة قلاع الأسر

ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ؟

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل

الأخبار الرئيسية

22022622717848

موقع عبري: قلق إسرائيلي من عجز السلطة عن استعادة السيطرة على الخليل لهذه الاسباب ..

وزير فلسطيني يعلن تأييده لموقف روسيا من الازمة الاوكرانية..

"الصحة": 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4850 حالة تعافٍ في فلسطين

الإعلام العبري يصِف بوتين بـ”قائد عصابة إجرام مُنظّم” والـ”كاوبوي” والـ”ديكتاتور”

fgZkz

صورة: صحيفة تكشف لأول مرة مسار طائرة "حسان" وكيف اخترقت الرادارات المتطورة؟

الاتصالات الفلسطينية