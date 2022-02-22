اتحاد الكرة يقرر المصير النهائي لمباراة الشاطئ والصداقة

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن اعتماد قرار لجنة الانضباط بتخسير نادي خدمات الشاطئ إدارياً (3/0) لصالح نادي الصداقة وحرمان جمهور البحرية من مرافقة فريقها في مباراة بيتية واحدة.

وجاء القرار بعد أيام طويلة من الترقب للقرار الذي خضع لدراسة معمقة من لجنة الانضباط والاستماع لكل عناصر اللعبة والتقارير المقدمة.

وكان الحكم المساعد خالد بدير قد أصيب بشكل مباشر بقنبلة صوتية ألقتها الجماهير في الشوط الأول من مباراة الشاطئ والصداقة على ملعب فلسطين في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد الشاطئ عند (6) نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يرتفع رصيد الصداقة عند (16) نقطة في المركز السابع.