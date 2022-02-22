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انخفاض العجز التجاري الفلسطيني 1% في كانون الأول

الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض العجز التجاري الفلسطيني 1% في كانون الأول



رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت الثلاثاء، انخفاض عجز الميزان التجاري الفلسطيني في كانون الأول الماضي بنسبة 1% على أساس سنوي، لكنه ارتفع بنسبة 24% على أساس شهري، مقارنة مع شهر تشرين الثاني السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز التجاري بلغت في كانون الأول 480.1 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 158.3 مليون دولار.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول من عام 2021. بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

كما ارتفعت الواردات خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وزادت بنسبة 24% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 638.4 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 51% من إجمالي قيمة الواردات، بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق. 

#العجز التجاري

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