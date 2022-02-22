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بريطانيا: الغزو الروسي بدأ بالفعل وعقوبات اوروبية امريكية اليوم ..

الثلاثاء 22 فبراير 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: الغزو الروسي بدأ بالفعل وعقوبات اوروبية امريكية اليوم ..



وكالات - سما-

قال وزير الصحة البريطاني اليوم (الثلاثاء) ، إن روسيا قد غزت أوكرانيا بالفعل ، وإن بريطانيا ستفرض عليها عقوبات نتيجة لذلك.

وقال "يمكن أن نستنتج أن غزو أوكرانيا قد بدأ بالفعل". لكننا لم نقرر بعد إرسال جنود إلى أوكرانيا .

من جهته أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء.

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا بحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأميركيين والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما، الاثنين.

ويشمل الأمر التنفيذي الأميركي حظر "الاستثمارات الجديدة" و"الاستيراد إلى الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سلع أو خدمات أو تقنية من المناطق المشمولة".

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