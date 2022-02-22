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كورونا في اسرائيل: 12930 إصابة جديدة والفحوصات الموجبة بانخفاض

الثلاثاء 22 فبراير 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل: 12930 إصابة جديدة والفحوصات الموجبة بانخفاض



القدس المحتلة / سما /

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 12930 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في مؤشر لاستمرار التراجع في الإصابات الخطيرة والانخفاض الملحوظ في الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل سجلت 1786 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 112271، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 3571504، فيما بلغت وفيات كورونا 10003 حالات وفاة.

ورغم تراجع المنحنى الوبائي، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 108112 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 13.55% منها موجبة.

ورغم التراجع بالعدوى والإصابات، بيد أن الحالات التي بحاجة لرعاية صحية ما زالت مرتفعة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1632 مصابا، بينهم 753 بحالة خطيرة، و300 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 226 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع انحسار الموجة الخامسة، يتواصل التراجع في معدل الوفيات والإصابات الأسبوعية التي تسجل في البلاد، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 110657 إصابةجديدة بتراجع بنسبة 44.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 482 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 40.7%، فيما أعلن عن وفاة 189 مصابا بكورونا بتراجع 51.7% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، عن سلسلة من الإجراءات لرفع وتخفيف قيود كورونا، ولعل أبرزها إلغاء "الشارة الخضراء"، والسماح لجميع القادمين من الخارج، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، بدخول البلاد اعتبارا من الأول من آذار/ مارس المقبل.

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