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القوات الاسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 198 على التوالي

الثلاثاء 22 فبراير 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الاسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 198 على التوالي



النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، بأراضي العام 48، للمرة الـ198 على التوالي منذ العام 2000.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، اليوم، للمرة الثانية منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

#قرية العراقيب

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