تشغيل خط طيران بين الدار البيضاء وتل أبيب الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

ستطلق الخطوط الملكية المغربية مسارها الجديد المقرر بين الدار البيضاء وتل أبيب في 13 مارس.



وسيعمل هذا الخط الجديد مبدئيًا بمعدل أربع رحلات أسبوعية ومن المتوقع لاحقًا تشغيل حوالي خمس رحلات أسبوعية، وفق القناة 7 العبرية.



ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من الدار البيضاء أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس الساعة 11:55 مساءً (بتوقيت المغرب) مع الوصول إلى تل أبيب الساعة 6:15 صباحًا (بالتوقيت المحلي).



كما أنه من المقرر أن تغادر الرحلات من تل أبيب أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة الساعة 07:15 (بالتوقيت المحلي) وتصل إلى الدار البيضاء الساعة 12:10 (بتوقيت المغرب).



وبحسب القناة، يلبي هذا الخط الجديد توقعات الجالية المغربية في إسرائيل، التي لها علاقة قوية بالمغرب وستسمح للسياح ورجال الأعمال بالالتقاء بسهولة في المغرب وإسرائيل.