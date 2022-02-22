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توخيل لجمهور تشيلسي: توقفوا عن السخرية من لوكاكو

الثلاثاء 22 فبراير 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل لجمهور تشيلسي: توقفوا عن السخرية من لوكاكو



وكالات / سما /

تحدث توماس توخيل، المُدير الفني لفريق تشيلسي، عن الفترة الصعبة التي يعيشها مُهاجم الفريق روميلو لوكاكو الذي يُعاني خلال الفترة الحالية.

وتسبب انخفاض مستوى المُهاجم البلجيكي وابتعاد التوفيق عنه خلال المُباريات الأخيرة في موجة من السخرة بين جمهور البلوز وتشبيه حالته بحالة أندري شيفشينكو وفيرناندو توريس اللذين لم يُحققا نجاحاً كبيراً في قلعة ستامفورد بريدج.

وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”في بعض الأحيان يكون هذا الحال مع المُهاجمين إذا عانوا بعض الشيء”.

وتابع مُدرب البلوز حديثه بالقول :”يُمكن أن يكون الأمر بهذه الصورة، بالطبع ليس هذا ما نُريده أو ما يُريده روميلو لوكاكو، ولكنه أيضاً ليس هذا وقت الضحك عليه وإلقاء النكات عنه”، وأكمل توخيل تصريحه بالقول :”لوكاكو في دائرة الضوء، وسنحميه”.

وكان لوكاكو قد عاد إلى تشيلسي في يوليو 2021 قادماً من إنترميلان، ومنذ ذلك الحين شارك مع البلوز في 28 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 10 أهداف، وصنع هدفين.

#توماس توخيل #تشيلسي #روميلو لوكاكو

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