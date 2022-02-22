سبب فشل انتقال مبابي إلى برشلونة قبل 5 سنوات

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية سبب انسحاب برشلونة من سباق التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك عندما كان لا يزال لاعباً في صفوف ليون.

وتألق مبابي بشكل ملفت مع ليون في موسم 2016-2017، مما جعله مطلوباً من كبار أندية أوروبا، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وفضّل مبابي في نهاية المطاف التوقيع لباريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، بينما هو الآن قريب جداً من الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة مجانية، بعد أن رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، والذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة كان مهتماً جداً بالتعاقد مع مبابي في صيف 2017، واتصل النادي بأسرة اللاعب للاستفسار عن إمكانية انتقاله إلى ملعب الكامب نو.

وكانت إجابة ويلفريد مبابي والد النجم الفرنسي واضحة، حيث قال لإدارة البرسا “أنا أحب برشلونة، لكن مبابي يعشق ريال مدريد، إذا ذهب لبرشلونة الآن، فلن يتمكن من اللعب لريال مدريد في المستقبل، بينما لو انتقل لفريق آخر، يمكنه دائماً الذهاب لمدريد”.

وقررت إدارة برشلونة الانسحاب من المفاوضات مباشرة بعد هذه المحادثة، وهذا هو السبب الذي يجعل إدارة النادي الكتالوني لا تفكر بتاتاً بمنافسة ريال مدريد على الصفقة الآن رغم أنه سيكون متاحاً مجاناً في الصيف.