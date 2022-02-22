برناردو سيلفا يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إيطالية رغبة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان برناردو سيلفا على مشارف الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف الماضي، حيث كان النادي مستعداً للتضحية به من أجل تمويل صفقتي جاك جريليتش وهاري كين، لكن بعد فشل صفقة مهاجم توتنهام، قرر السيتزنز الإبقاء على النجم البرتغالي.

وتألق برناردو سيلفا بشكل ملفت في الموسم الحالي، ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، وهو ما دفع المدرب بيب جوارديولا للإشادة به ووصفه أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من حيث الجودة على الكرة.

لكن يبدو أن برناردو سيلفا ما زال يفكر بمغادرة النادي، حيث ذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو أنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، رغم أنه لا يوجد اهتمام حقيقي من النادي الملكي بالحصول على خدماته حتى هذه اللحظة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن ريال مدريد قد يستجيب لرغبة برناردو سيلفا إن كان هناك فرصة للتوقيع معه نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يملكها، لاسيما وأن لوكا مودريتش بات قريباً من الاعتزال.