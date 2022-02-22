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اسرائيل : اسعار الوقود في طريقها الى الذروة

الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : اسعار الوقود في طريقها الى الذروة



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار الوقود في اسرائيل، فجر يوم الثلاثاء المقبل الأول من شهر آذار/ مارس 2022 بـ15 أغورة لليتر الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.86 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود في اسرائيل، فجر يوم الثلاثاء المقبل الأول من شهر آذار/ مارس 2022 بـ15 أغورة لليتر الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.

وأعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد.

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