  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا: ندعم قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

الثلاثاء 22 فبراير 2022 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: ندعم قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك



وكالات

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو إن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو اليوم،  "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية".

وتابع قائلا: "قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح..الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سورية الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم".

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

العمياء البلغارية بابا فانغا تركت تنبؤا لتاريخ 22/02/2022... العالم في هذا اليوم؟

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ؟

مقابلة مع رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” تُفجر أزمة بين كييف وتل أبيب .. ماذا قال؟

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أول تعليق من الديوان الملكي الأردني على تسريب بيانات حساب الملك في بنك سويسري

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 4 حالات وفاة و808 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

الاتصالات الفلسطينية