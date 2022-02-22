رويترز: طوابير من الدبابات الروسية تدخل إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا

رويترز/سما/

ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن شهود عيان، أن طوابير من العربات العسكرية، تشمل دبابات، دخلت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى ضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.



وأمر الرئيس الروسي، مساء الاثنين، الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتن وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك".



واتخذت الولايات المتحدة موقف الانتظار والترقب، الاثنين، حيال أمر الرئيس بوتن للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد.

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين: "سوف نقيّم ما قامت به روسيا"، كاشفا أن القوات الروسية موجودة بطريقة سرية في المناطق الانفصالية منذ ثماني سنوات.

وأضاف أن "انتقال القوات الروسية إلى دونباس لن يكون خطوة جديدة"، وأن بلاده "ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الى حين تحرك الدبابات".