  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز: طوابير من الدبابات الروسية تدخل إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا

الثلاثاء 22 فبراير 2022 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: طوابير من الدبابات الروسية تدخل إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا



رويترز/سما/

ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن شهود عيان، أن طوابير من العربات العسكرية، تشمل دبابات، دخلت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى ضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.


وأمر الرئيس الروسي، مساء الاثنين، الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتن وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك".


واتخذت الولايات المتحدة موقف الانتظار والترقب، الاثنين، حيال أمر الرئيس بوتن للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد.

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين: "سوف نقيّم ما قامت به روسيا"، كاشفا أن القوات الروسية موجودة بطريقة سرية في المناطق الانفصالية منذ ثماني سنوات.

وأضاف أن "انتقال القوات الروسية إلى دونباس لن يكون خطوة جديدة"، وأن بلاده "ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الى حين تحرك الدبابات".

#روسيا #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

بن فرحان لصحيفة عبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الشئ ..

عاش حياة أسطورية.. كشف تفاصيل ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام

مقابلة مع رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” تُفجر أزمة بين كييف وتل أبيب .. ماذا قال؟

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ؟

أول تعليق من الديوان الملكي الأردني على تسريب بيانات حساب الملك في بنك سويسري

الأخبار الرئيسية

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

رر

الكشف عن هوية منفذ عملية سجن "نفحة"..تجميد العمل التنظيمي في كافة قلاع الأسر

الاتصالات الفلسطينية