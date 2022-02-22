  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه صلاح لظهوره في "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 22 فبراير 2022 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه صلاح لظهوره في "صاحبة السعادة"



القاهرة/سما/

ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته.

وتم تصوير المقابلة في ديسمبر الماضي قبل توجه صلاح إلى الكاميرون رفقة "الفراعنة" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتمحورت المقابلة في أغلبها عن حياة صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية.

#محمد صلاح #صاحبة السعادة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

بن فرحان لصحيفة عبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الشئ ..

عاش حياة أسطورية.. كشف تفاصيل ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام

مقابلة مع رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” تُفجر أزمة بين كييف وتل أبيب .. ماذا قال؟

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ؟

أول تعليق من الديوان الملكي الأردني على تسريب بيانات حساب الملك في بنك سويسري

الأخبار الرئيسية

أبرز ردود الفعل الدولية بعد قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..عطلة رسمية الاثنين المقبل

الرئيس عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

رر

الكشف عن هوية منفذ عملية سجن "نفحة"..تجميد العمل التنظيمي في كافة قلاع الأسر

الاتصالات الفلسطينية