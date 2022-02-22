مستشار الوفد الإيراني بفيينا: لا دور لـ"إسرائيل" في المفاوضات النووية إطلاقا

فيينا/سما/

قال مستشار وفد إيران في فيينا محمد مرندي، إنه "لا دور لإسرائيل في مفاوضات فيينا إطلاقا" مشيرا إلى أن "وجودهم أو غيابهم ليس له تأثير في عملية التفاوض".

مستشار الوفد الإيراني بفيينا: لا دور لإسرائيل في المفاوضات النووية إطلاقاتقرير: مسؤولون إسرائيليون ينتقدون سلوك إدارة بايدن بشدة حول المباحثات النووية مع إيران

وأضاف مرندي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "المهم بالنسبة لإيران أن يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل وعلى المدى الطويل".

وتابع أن "بلاده فعلت كل ما يلزم خلال مفاوضات فيينا ولكن على واشنطن اتخاذ القرار النهائي، وإيجاد الحلول المناسبة لإيران"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة لتوقيع الاتفاقية".

وقال: إن "اتخاذ القرار النهائي متوقف عند الولايات المتحدة والأوروبيين، لقد فعلت إيران كل ما عليها ولكن هناك أمور يجب أن تتخذ واشنطن القرار النهائي بشأنها لكي يبدأ التنفيذ".

وأردف مستشار وفد إيران في فيينا، أنه "لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية حتى الآن، لأن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وما زالوا يتفاوضون، لم يتم حل الخلافات بشكل كامل إذا تم حل الخلافات بالكامل، سواء كان خلال يومين أو عشرة أيام أو في أي وقت، فسيتم توقيع الاتفاق على الفور".

وأوضح: "لست على علم في الوقت الحالي بأي قرار لعودة الوفود إلى عواصمها، وبقدر ما أعلم، لا يوجد قرار من هذا القبيل في الوقت الحالي".