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جونسون يحذر زيلينسكي من غزو روسي خلال ساعات

الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يحذر زيلينسكي من غزو روسي خلال ساعات



لندن/سما/

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المحتمل وقوع غزو روسي لبلاده خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وأن بريطانيا ستدرس إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، وستعلن عقوبات على روسيا.


وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء "عبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وأبلغ الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن هناك احتمالا حقيقيا بوقوع غزو خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وذلك في اتصال هاتفي بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستقلال إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.


وأضاف مكتب جونسون أنه "أبلغ الرئيس زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات بالفعل تستهدف كل المتواطئين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وسوف تسري تلك العقوبات في الغد، كما يدرس رئيس الوزراء إرسال مساعدات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا إذا طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك".

وذكر مراسل سكاي نيوز عربية في لندن أن العقوبات البريطانية على روسيا ستشمل أفرادا وقطاع الصناعات الدفاعية وشركات غاز ونفط، ومؤسسات مالية وبنوكا وشركات كيماوية وتجارية بالإضافة إلى الخدمات المالية.

وسيعقد رئيس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا، لاتّخاذ قرار بشأن فرض "حزمة كبيرة من العقوبات" على موسكو بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم جونسون إن الأخير "سيرأس اجتماع (أزمة) عند الساعة 6:30 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش) من صباح غد للبحث في آخر التطورات في أوكرانيا ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصا عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور".

ومؤخرا سلّمت لندن أوكرانيا للمرة الأولى أسلحة فتاكة تشمل صواريخ مضادة للدبابات.

وبحسب البيان توافق جونسون وزيلنكسي على ضرورة مواصلة الدول الأوروبية "السعي إلى حل دبلوماسي حتى آخر ثانية ممكنة".

#بوريس جونسون #فولوديمير زيلينسكي

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