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بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي "لوغانسك ودونيتسك"

الإثنين 21 فبراير 2022 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي "لوغانسك ودونيتسك"



موسكو/سما/

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.


وجاء في البيان، "بناء على طلب من رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى وزارة الدفاع الروسية، ستنفذ القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام في إقليم جمهورية لوغانسك".


كما ينص المرسوم على إصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقامة علاقات دبلوماسية.


كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.


وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".



وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".

#موسكو #روسيا

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