سفير "إسرائيل" في أوكرانيا: نشعر بقرب ساعة الصفر ونستعد لكل السيناريوهات

كييف/سما/

قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، إن السفارة تستعد لجميع أنواع السيناريوهات، معربا عن اعتقاده أن ساعة الصفر قد اقتربت.



وأضاف السفير في تصريح خاص لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي أن السفارة تواصل دعوة المواطنين الإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وتابع "نشعر بزيادة التصعيد، ونعتقد أننا نقترب من نقطة القرار، لكن لا يعرف المرء ما سيحدث، ومتى سيحدث، وما إذا كان سيحدث، ولكن اعتبارا من اليوم، نحن باقون هنا في أوكرانيا، لأن وجودنا هنا ضروري للإسرائيليين الذين يقيمون هنا في أوكرانيا".



وتابع السفير "نبقي قنوات الحوار مفتوحة. نتحدث طوال الوقت مع كل من روسيا وأوكرانيا ... وسنواصل التحدث مع الجميع لأن أولويتنا القصوى هي أمن الموظفين وأمن المواطنين" .



وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي لديها يوم الخميس الماضي "لتوبيخه بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل طلبت مساعدة إجلاء محتملة من روسيا في حالة الغزو.



لكن السفير قال حينها إن هذه الرسالة ربما أسيء تفسيرها، مؤكدا أنه أوضح النية من ورائها لوزارة الخارجية عند استدعائه.