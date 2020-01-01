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الموساد موجود في البحرين

الإثنين 21 فبراير 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموساد موجود في البحرين



المنامة/سما/

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله أحمد آل خليفة، أمس الأحد، إن جهاز الموساد الإسرائيلي موجود في البحرين في إطار التعاون الأمني - الاستخباراتي بين تل أبيب والمنامة.

وصرّح آل خليفة، خلال حوار مشترك مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأنه "يوجد تعاون استخباراتي بين إسرائيل وبين البحرين، الموساد في البحرين، هم يتواجدون في المنطقة".

وتابع "إن كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يوفر مزيدا من ألأمن والاستقرار فإنه يجب أن يتم. إذا كان هذا التعاون ينفذ حياة المواطنين الأبرياء فيجب أن يحدث".

وأضاف أن "لذلك نشرنا في وسائل الإعلام حول زيارتي رئيس الموساد الإسرائيلي للمنامة في 2020 و2021. التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل هو جزء من شراكتنا وسيستمر".

وتأتي تصريحات المسؤول البحريني بعد أسبوع من زيارة رئيس الحكومة الإسرائلية، نفتالي بينيت، إلى البحرين، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة الخليجية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، يرافقه مسؤولون عسكريون وأمنيون، قد زاروا البحرين مطلع الشهر الجاري، في زيارة تخللها توقيع اتفاقية دفاعية بين الجانبين.

ومؤخرا، أعلن الجانبان، البحريني والإسرائيلي، عن تعيين ضابط في الجيش الإسرائيلي في البحرين في إطار ما وصفته السلطات البحرينية بـ"ترتيبات متعلقة بتحالف دولي (لم تسمه) يضم 34 بلدا"، يهدف إلى "تأمين حرية الملاحة بالمياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

ويأتي اتفاق البحرين وإسرائيل على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة، بعد أيام من الكشف عن شراء البحرين أنظمة إسرائيلية مضادة للطائرات، في سياق التسارع في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، لما في ذلك في القضايا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

#البحرين #الموساد

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