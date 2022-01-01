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16 اصابة داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء

الإثنين 21 فبراير 2022 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
16 اصابة داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء



الرياض/سما/

أعلن التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان في السعودية، مبينا أن شظايا الطائرة أدت إلى إصابة 16 مدنيا.

وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان"، مشيرا إلى أن "الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأوضح أن" التقرير الأولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا داخل مطار الملك عبدالله في جراء شظايا الطائرة المسيرة".


وفي بيان جديد، أعلن التحالف عن "إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية الحوثية على المطار"، مشيرا إلى أن " الحوثيون يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".

وشدد التحالف على "أننا سنتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني".


 

#صنعاء

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