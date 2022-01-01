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عباس يتراجع عن اتهام "إسرائيل" بممارسة الفصل العنصري

الإثنين 21 فبراير 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس يتراجع عن اتهام "إسرائيل" بممارسة الفصل العنصري



القدس المحتلة/سما/

تراجع الكنيست منصور عباس عن اتهامه المباشر بأن إسرائيل دولة عنصري، وقال إنه لا يعتقد أن إسرائيل تنفذ سياسة الفصل العنصري تجاه المواطنين العرب في البلاد.
 
وعند سؤاله عن موقفه من الادعاءات المتعلقة بسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية، أضاف عباس في مقابلة مع معهد واشنطن، إنه لا يتحدث عن الفصل العنصري ، ولكنه يحاول وصف الواقع بموضوعية والإشارة إلى المناطق التي يوجد فيها تمييز أو تناقض في السياسات المطبقة على اليهود والعرب.
 
وأوضح أنه لم يكن ينوي اتخاذ موقف وحكم بشأن العنصرية أو الفصل العنصري، لكنه كقائد سياسي كان يعمل لمحاولة سد الفجوات وتصحيح التشوهات وبناء مجتمع أكثر عدلاً للجميع، وفق زعمه.
 

وعلى حد قوله، فإن النهج العنصري موجود على جميع مستويات المجتمع  بإسرائيل وفي جميع المجتمعات بين العرب واليهود على حد سواء، والمرحلة الأولى للتعامل مع المشكلة هي التشخيص الصحيح لها وليس البحث عن المذنبين ولكن إيجاد شركاء لحلها.
 
وفي إشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم إسرائيل بالفصل العنصري، قال عباس إنه لم يقترح تجاهل التقرير بل إجراء تحقيق داخلي وإجراء التصحيح اللازم.

#الفصل العنصري #منصور عباس

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